Fin de la norme salariale? Fin de l'indexation...

Le niet opposé par les syndicats à la proposition d'augmenter de 0,8 % les salaires réels ces deux prochaines années n'est pas vraiment une surprise. Balayant les chiffres relatifs à la hausse du revenu disponible publiés par le Bureau du Plan (+3,7 % en 2018-2019) et la Banque nationale (+2,1 % en 2019) - ou encore KBC, plus récemment (2,2 % en 2019) -, le président de la CSC, Marc Leemans, réclame depuis des mois un relèvement urgent et significatif des salaires bruts, pour soutenir un pouvoir d'achat qu'il dit sous pression. Début janvier, Robert Vertenueil, à la tête de la FGTB, n'y est pas allé par quatre chemins : il a revendiqué une marge salariale de 1,4 %, un chiffre qu'il tire d'un rapport du Bureau du Plan lui-même. L'institution annonce en effet que les salaires, au sein des pays voisins qui sont nos principaux partenaires commerciaux, vont augmenter de 4,8 %, alors que l'indexation, en Belgique, sera de 3,4 % ces deux prochaines années : la différence entre les deux est de 1,4 %. Mais le Conseil central de l'économie (CCE) s'est ensuite prononcé en faveur d'une norme de 0,8 %. Trop peu, ont rétorqué les syndicats. Si bien qu'au sein du Groupe des 10, leur organe de concertation, patronat et syndicats n'ont jamais vraiment négocié. Les syndicats veulent désormais faire monter la pression, en mettant le pays à l'arrêt le 13 février.

...