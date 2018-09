Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

"Faut-il sauver les publicitaires?"

Le publicitaire serait-il une espèce en voie de disparition ? Un article de Ian Leslie du New Statesman, donne clairement la couleur : il s'intitule The Death of Don Draper, en allusion au personnage principal de la série Mad Men qui évoquait l'âge d'or de la publicité (le titre est une contraction de "Ad Men" pour "Advertising Men" et qui officiaient principalement sur Madison Avenue à New York et qui étaient un peu "mad", fous également).