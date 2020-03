Facebook a annoncé mardi un programme de dons de 100 millions de dollars pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises dans le monde entier, dont l'activité est affectée par la crise du coronavirus.

"Nous avons bien compris qu'un soutien financier pouvait aider les petites entreprises à survivre et à payer les gens qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail", a annoncé la numéro 2 de Facebook Sheryl Sandberg dans une publication sur le réseau social.

"C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que Facebook investit 100 millions de dollars pour aider 30.000 petites entreprises dans plus de 30 pays où nos employés vivent et travaillent", a-t-elle précisé.

