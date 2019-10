Le chocolatier belge Leonidas, dirigé depuis mars 2017 par le CEO Philippe de Selliers, a terminé son exercice décalé (juillet 2018 à juin 2019) sur "d'excellents résultats", après une année record en 2018, a-t-il annoncé lundi par communiqué.

Le producteur des célèbres pralines a en effet réalisé une croissance de 4% de son chiffre d'affaires net et de 6% de son ebitda "et ce, malgré la canicule dans les pays du BeNeFraLux, les gilets jaunes en France qui ont perturbé les ventes durant les fêtes de fin d'année et la réorganisation de la structure de vente en France". La société souligne en outre qu'elle a fortement développé ses activités dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne et la Roumanie, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada. Fondé en 1913, le producteur de pralines belges est présent dans plus de 1.300 boutiques spécialisées dans 40 pays. Leonidas travaille exclusivement avec du chocolat belge 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, précise encore l'entreprise.