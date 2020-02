L'entreprise belge Euronav acquiert trois navires de type VLCC (very large crude carrier ou très grand navire de transport de pétrole brut) et ce, pour un montant total de 280,5 millions de dollars (environ 257 millions d'euros), indique-t-elle mercredi.

Les trois navires sont actuellement en construction dans un chantier naval en Corée du Sud et devraient être livrés au dernier trimestre 2020, en janvier et février 2021.

Ces acquisitions permettront de rajeunir la flotte d'Euronav, elles seront financées via sa capacité d'emprunt et ses liquidités actuelles.

