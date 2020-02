La société Euroclear, dont le siège se trouve à Bruxelles, a vu ses recettes augmenter de 8% en 2019, par rapport à son exercice 2018, et atteindre 1,43 milliard d'euros, a-t-elle annoncé mardi.

Son bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) atteint 709 millions d'euros (+19%) et son bénéfice net 431 millions d'euros, en augmentation de 34%.

Le conseil d'administration propose un dividende annuel par action de 82,4 euros, en hausse de 50% par rapport à 2018. On retrouve notamment la Sociéte fédérale de participations et d'investissement (SFPI) parmi les actionnaires d'Euroclear (2,62% du capital), aux côtés de plusieurs groupes bancaires.

En 2019, la société a traité un record de 239 millions de transactions, pour une valeur de 837.000 milliards d'euros en valeur ou "environ 10 fois la production économique mondiale".

En outre, la valeur moyenne des titres détenus pour le compte des clients d'Euroclear a continué de croître, en hausse de 5% en 2019, pour atteindre 30.100 milliards d'euros, contre 28.800 milliards d'euros en 2018.

Euroclear est active dans les services de dépôt et de règlement/livraison pour les transactions impliquant des actions ou des obligations.

