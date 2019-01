Ethias a décidé de ne plus investir dans le tabac ni l'armement

Ethias a adopté, au 1er janvier 2019, une nouvelle version de son code d'investissement éthique qui exclut les secteurs de l'armement, du charbon et du tabac et intègre des critères ESG (environnement, social et de gouvernance), a annoncé mardi l'assureur. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise.