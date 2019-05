Ils ont le même âge, mais des parcours totalement différents. Elu Manager de l'Année en 2010, Eric Mestdagh incarne la quatrième génération d'une entreprise familiale qui s'est imposée dans le secteur de la grande distribution. Son destin semble tout tracé, alors que Gerald Watelet s'illustre par des changements de carrière à répétition dans l'hôtellerie, la haute couture, les émissions de télé et maintenant la décoration. Morceaux choisis.

Ils ont l'oeil taquin et l'éclat de rire facile. Quinquas épanouis, Eric Mestdagh et Gerald Watelet aiment la bonne chère et les concerts, mais aussi les débats sur le sens de la vie. Le Manager de l'Année 2010 et le créateur multi- facette se connaissent bien et il n'a donc pas fallu déployer des trésors d'imagination pour convaincre les deux hommes de s'asseoir à la table bruxelloise de L'Ecailler du Palais Royal. Au menu : croquettes de crevettes, solettes meunière et reconversion professionnelle.

...