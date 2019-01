Eric Adelbrecht s'offre deux radios

Eric Adelbrecht rebondit là où on ne l'attend pas. Démis au printemps dernier de ses fonctions de directeur des radios de RTL Belgique, ce grand spécialiste des ondes était resté consultant dans le groupe privé pour préparer les dossiers de candidature de Bel RTL, Contact et Mint pour les nouveaux plans de fréquence FM et DAB+ établis par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).

Même s'il reste toujours conseiller auprès de l'administrateur délégué chez RTL Belgique pour le média radio en tant que tel, Eric Adelbrecht devra toutefois se retirer du dossier "plan de fréquence" puisqu'il devient lui-même opérateur et donc concurrent potentiel des radios du groupe RTL. A 50 ans, l'homme vient en effet de s'offrir deux réseaux de radios provinciales bien connues des auditeurs du sud-est de la Belgique : Must FM basée à Liège et Maximum FM active dans les provinces de Namur et du Luxembourg.

Miser sur la proximité

Si le montant de la transaction reste secret, Eric Adelbrecht consent toutefois à nous donner quelques précisions sur ses objectifs et son positionnement à long terme : "Je fais le pari du renouvellement des licences de ces deux radios et je suis donc très confiant pour le dossier des fréquences, explique l'ancien cadre de RTL Belgique. Pour moi, l'importance du contenu régional est primordiale et c'est ce que j'entends promouvoir dans les prochains mois."

Avec l'envie, à terme, de fondre les deux radios au sein d'une même entité, par exemple sous le nom de Maximust FM ? "C'est drôle, je n'y avais pensé, sourit Eric Adelbrecht. Non, chaque réseau gardera son identité, mais les deux radios vont évidemment se rapprocher avec la base line commune 'Le son de votre région'. Les nouveaux logos adopteront aussi les mêmes codes visuels et il y aura également une mutualisation des moyens disponibles."

Le nouveau patron de Must FM et Maximum FM promet enfin un nouveau positionnement musical, moins pop-rock que Mint comme précédemment, mais "plus adulte et contemporain, ciblant les 40-50 ans et qui se situera quelque part entre Contact et Nostalgie".