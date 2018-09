Entretien avec François Cornélis, ancien dirigeant de Total: "On assiste à une renaissance scientifique et intellectuelle"

En qualité de CEO de PetroFina et de vice-président du comité exécutif de Total, François Cornélis (par ailleurs actuel président du CA de bpost) a fait partie pendant 10 ans du gratin du secteur pétrolier et pétrochimique. A l'automne de sa carrière, cependant, il décide de se recycler en mentor de jeunes entreprises chimiques. En 2013, à 68 ans, ce baron bruxellois lance donc l'Innovation Circle, un collectif d'anciens hauts dirigeants issus des secteurs de la chimie, du plastique et de la pharmacie, qui se destine au parrainage de jeunes entrepreneurs et entreprises dans le secteur de la chimie. Ce collectif a déjà parrainé plus de 50 projets.

