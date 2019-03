En visite chez Sonaca... où l'A320 ne bat pas de l'aile (En images)

La Sonaca est le plus grand groupe aéronautique belge. Il compte 1.600 collaborateurs rien que sur le site de Gosselies (quatre entrepôts sur une superficie de 24 ha). Il est spécialisé dans les bords d'attaque, ces bouts avant de l'aile qui permettent à l'avion un meilleur contrôle du vol, notamment au décollage et à l'atterrissage. Il faut c...