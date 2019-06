En visite chez Meurens, le sirop à toutes les sauces (En images)

Seule entreprise à pouvoir utiliser l'appellation du "vrai sirop de Liège", Meurens a développé sa célèbre recette en 1947. Comptez une grande proportion de poires, un peu de pommes, du sucre... et des dattes. Son succès est dû à son immuable pot bleu et sa recette, réalisée sur base d'un savoir-faire vieux de 400 ans dans la région d'Aubel. Créée en 1902, l'entreprise Meurens produit chaque année 2.000 tonnes de sirop de Liège - essentiellement pour le marché belge - ainsi que de nombreux autres sirops et purées de fruits. Par Géry Brusselmans.

