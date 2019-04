Voilà près de 22 ans qu'il est à la tête du Bureau économique de la province de Namur, BEP pour les intimes. Portrait de l'homme et de l'institution.

Ne vous fiez pas à la plupart des photos disponibles sur Internet pour reconnaître Renaud Degueldre, mais à celle ci-contre : il est barbu depuis un an. Et ce n'est pas un caprice passager, c'est pour longtemps, sourit-il. Si les portraits du directeur général du BEP sont nombreux sur la toile, c'est qu'il occupe ce poste depuis bientôt 22 ans ! Il en avait 33 lors de sa nomination, aime-t-il rappeler. Et il n'a pas connu d'autre employeur.

