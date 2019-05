Eleven Sports anticipe le Brexit et choisit Bruxelles

Frédéric Brebant Journaliste Trends-Tendances Pub, marketing, médias, culture

C'est sans doute le résultat de la vaste opération de séduction menée par la secrétaire d'Etat bruxelloise au Commerce extérieur. Titillée par les enjeux du Brexit, Cécile Jodogne a porté ces derniers mois la campagne de promotion The future is close, Brussels is yours (Le futur est proche, Bruxelles est à vous) à l'attention des diffuseurs britanniques.

Les droits de diffusion du championnat nord-américain de football : dernière acquisition du réseau. © Belgaimage