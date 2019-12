Depuis sa création en 2013, Power Online, via sa marque " Mega ", a démontré sa capacité de résilience dans la distribution d'électricité en Belgique, un secteur très concurrentiel dans lequel nombre d'opérateurs ont d'ailleurs fini par réduire la voilure (en ne s'adressant plus aux particuliers, Zeno), en se laissant reprendre (Enovos) ou en jetant carrément l'éponge (Belpower).

Si résister est une chose, croitre en est une autre et, à ce niveau, les indicateurs sont là aussi dans le vert pour Mega : 85.000 clients en 2017, 220.000 l'an dernier, 415.000 actuellement. Quant au chiffre d'affaires, il devrait atteindre les 230 millions € au terme de cette année, contre 92 en 2018 et 50 en 2017... Derrière cette réussite, un trio composé de Thomas Coune, Michaël Corhay (le fils de l'ex-recteur de l'ULiège) et de Laurent Minguet (ex-EVS), coiffant là une casquette de business angel. Ce dernier a cependant revendu début 2019 ses parts à un tandem d'entrepreneurs basés à Rotterdam : Théo De Rooij (co- fondateur de Youfone, un opérateur de téléphonie mobile hollandais) et Pieter Schoen (co-fondateur du fournisseur d'énergie NLE, revendu par la suite à Waterland). Ces derniers ont affiché leur ambition de soutenir le tandem Coune-Corhay (34 ans chacun) dans la croissance de la pépite liégeoise qui affiche aussi de grandes ambitions de développement Outre-Quiévrain.

Le 20 décembre dernier, les actionnaires actuels de la société Power Online se sont retrouvés dans les bureaux d'une étude notariale liégeoise pour apporter l'ensemble de leurs titres à une holding dont ils se partageaient déjà le capital : Mega Group International. Cette opération d'apport a amené une valorisation de Power Online à pas moins de 119.250.000 € ! Pas mal pour une société fondée voici 6 ans à peine, avec un capital de 300.000 euros. N'est-ce pas là presque 400 fois la mise de départ ?

A titre de comparaison, Lampiris avait été cédée, courant 2016, au géant français Total pour une somme tournant aux alentours de 180 millions...