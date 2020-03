A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ces derniers jours, de nombreuses entreprises explorent leur boîte à idées et proposent des initiatives originales pour soutenir les clients et les consommateurs.

Forcés de rester cloîtrés chez eux, les Belges peuvent compter sur leurs opérateurs télécoms pour télétravailler dans des conditions optimales, mais aussi pour se divertir. Tous ont décidé de gonfler leurs offres d'Internet fixe : le forfait est doublé chez Telenet, et devient sans limite chez Proximus et VOO. Pour votre smartphone, Orange ajoute 5...

Forcés de rester cloîtrés chez eux, les Belges peuvent compter sur leurs opérateurs télécoms pour télétravailler dans des conditions optimales, mais aussi pour se divertir. Tous ont décidé de gonfler leurs offres d'Internet fixe : le forfait est doublé chez Telenet, et devient sans limite chez Proximus et VOO. Pour votre smartphone, Orange ajoute 5 GB de données mobiles, Proximus 10 GB, Telenet multiplie votre forfait par deux. Pour occuper les enfants (et les adultes), VOO offre à ses clients l'accès à BeTV. Proximus propose gratuitement son option " Movies & Series ". Telenet a créé une chaîne spéciale #FaireFaceEnsemble avec une sélection de films et séries gratuits. On ne compte plus les plateformes collaboratives et de vidéoconférences qui ouvrent des accès gratuits. C'est le cas d'AlloCloud, qui offre ses services à tous les télétravailleurs. La plateforme Teams de Microsoft - qui a subi une panne suite à un afflux d'utilisateurs - a ajouté toute une série de fonctionnalités habituellement payantes (1 To de stockage en ligne par exemple) à son offre gratuite. Google a fait de même avec ses services Hangouts et G-Suite. Les start-up ne sont pas en reste. L'application belge Bsit offre un accès gratuit au personnel hospitalier qui cherche à faire garder son enfant. Sortlist suspend toutes les commissions applicables à ses activités. Wooclap lance une nouvelle plateforme gratuite pour favoriser l'enseignement à distance. La scale-up Odoo offre sa plateforme d'e-learning et du support gratuit aux établissements scolaires. Que des beaux gestes, on vous disait. Et la liste est encore longue.