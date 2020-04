Face à la crise du coronavirus, le gouvernement britannique a commandé 30.000 respirateurs destinés à ses services de santé.

Trois groupes ont été retenus. Ventilator UK, un consortium où l'on retrouve entre autres Airbus, Ford et Rolls-Royce, va fournir du muscle industriel pour booster la production des deux fournisseurs habituels des hôpitaux : Smiths et Penlon. Dyson devrait débuter rapidement la production de 10.000 CoVent, un prototype spécial qui n'attend plus que son agréation. Babcock, le plus grand fournisseur de l'armée britannique, s'est, lui, lancé dans la production d'un nouveau modèle avec l'aide d'un fournisseur bien connu mais qui souhaite rester anonyme. L'ensemble des entreprises agréées ont décidé de ne pas faire de bénéfices sur les ventilateurs produits.