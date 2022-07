Lhoist, le leader mondial de la chaux, vient de connaître un changement d'actionnariat.

L'information a été révélée la semaine dernière par nos confrères de L'Echo. Lhoist, le leader mondial de la chaux, vient de connaître un changement d'actionnariat. Basé à Limelette, le groupe qui possède une centaine de sites dans le monde entier et emploie plus de 6.000 personnes est désormais entièrement dans les mains de la famille Berghmans. Cette dernière a racheté, selon le quotidien, l'ensemble des parts des cousins de la branche Lhoist. Jusqu'ici, les deux familles étaient propriétaires à parts égales. Le conseil d'administration ne comporte d'ailleurs plus que des indépendants aux côtés de Jean-Pierre Berghmans et son frère Vincent. Le groupe a réalisé 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier.