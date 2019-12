La société finlandaise médiatique Sanoma vend ses activités néerlandaises à DPG Media Nederland, a indiqué le directeur général de cette dernière par communiqué. La société belge, anciennement connue sous le nom de De Persgroep, débourse 460 millions d'euros pour Sanoma Media Netherlands qui comprend notamment Libelle, Donald Duck, vtwonen et le site d'informations en ligne NU.nl.

En Belgique, Sanoma publie également des magazines tels que Gaël Maison et Feeling Wonen. Ces revues figurent aussi dans les plans de reprise.

"Je suis fière du travail accompli au sein de Sanoma Media Netherlands. On parle d'un beau portefeuille avec des marques fortes, avec laquelle nous développons des produits distincts pour les consommateurs et les annonceurs aux Pays-Bas et en Belgique", s'est félicitée Susan Duinhoven, présidente et CEO de Sanoma Corporation.

La transaction dépendra des approbations consacrées par l'autorité de la concurrence néerlandaise. L'accord devrait être finalisé au troisième trimestre de l'année prochaine.

Sanoma Media Netherlands a réalisé un chiffre d'affaires de 424 millions d'euros en 2018. La société emploie 894 équivalents temps plein (ETP).

DPG Media Nederland fait partie de DPG Media Group et a réalisé un chiffre d'affaires de 746 millions d'euros en 2018, employant actuellement 2.795 ETP dans l'ensemble des Pays-Bas.