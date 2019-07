Facebook a écopé d'une amende de 5 milliards de dollars de l'autorité fédérale de régulation américaine pour mettre fin, dans le cadre d'un accord à l'amiable, aux poursuites contre Facebook et ses manquements en matière de données personnelles.

C'est l'amende la plus importante jamais imposée pour violation de la vie privée des consommateurs, et l'une des plus conséquentes jamais émises par le gouvernement américain, toutes infractions confondues.

De plus, l'autorité impose la mise en place d'un comité indépendant sur la protection de la vie privée, "supprimant ainsi le contrôle absolu du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, sur les décisions affectant la confidentialité des utilisateurs", précise le régulateur.