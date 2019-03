Dirty Monitor, les rois de la lumière "made in Charleroi" devenus référence mondiale

Ils domptent les façades, les animent, les enchantent. Basés à Charleroi, les artistes de Dirty Monitor ont déjà donné vie à plusieurs monuments aux quatre coins du monde en les habillant de sons, d'images et de lumières : le Temple du Ciel à Pékin, le Palais du Parlement à Bucarest, l'Ambassade de Belgique à New Delhi, l'impressionnante Burj Khalifa - actuellement la plus haute tour du monde - à Dubaï, etc.

