Mithra, entreprise spécialisée en santé féminine, annonce la signature de deux accords de licence et d'approvisionnement exclusifs avec Dexcel Pharma, pour la commercialisation en Israël de deux produits phares: le contraceptif oral combiné Estelle et l'anneau hormonal Myring, annonce La Meuse mardi.

Selon ces accords, Dexcel distribuera Estelle et Myring en Israël. Mithra recevra une avance et des revenus récurrents basés sur des quantités annuelles minimums (QAM). En outre, Mithra fabriquera ces deux produits sur son site Contract Development and Manufacturing Organization en Belgique.

Le portefeuille du premier laboratoire pharmaceutique privé d'Israël compte plus de 85 produits génériques et de marque dans plus de 175 posologies.

"Nous nous réjouissons d'avoir finalisé cet accord avec Dexcel Pharma, le leader du marché, pour commercialiser nos produits contraceptifs phares en Israël", commente François Fornieri, CEO de Mithra.