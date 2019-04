L'année 2019 commence décidément très bien pour Promethera Biosciences. Après avoir annoncé l'arrivée dans son capital du puissant groupe japonais Itochu avec un apport de 10 millions d'euros, la biotech wallonne publie maintenant des résultats "encourageants" pour l'HepaStem, son produit de thérapie cellulaire contre l'insuffisance hépathique aiguë. Cette étude visait à déterminer le dosage sûr du produit.

Promethera va maintenant lancer des essais cliniques de plus grande envergure afin de mesurer l'efficacité de l'HepaStem pour " rétablir une meilleure fonction du foie et réduire potentiellement la mortalité et les besoins en transplantation ", explique le fondateur et directeur scientifique de Promethera, le professeur Etienne Sokal (UCL...