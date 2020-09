Un consortium de 35 laboratoires de diagnostic en France ont choisi la technologie de la firme limbourgeoise UgenTec pour analyser des échantillons de Covid-19. Grâce au logiciel d'UgenTec, les échantillons peuvent être analysés plus rapidement. La société avait déjà conclu un accord avec les autorités belges.

Grâce à un accord, 35 laboratoires publics et privés français du groupe UniHa (Union des Hôpitaux pour les Achats) pourront utiliser la technologie d'UgenTec. Dix laboratoires ont déjà opté pour le logiciel "FastFinder" d'UgenTec.

Le grand avantage de ce logiciel est la rapidité des analyses dans les laboratoires. Sans lui, une analyse de 100 échantillons prendrait plus de 30 minutes car les données doivent encore être introduites manuellement. Avec la technologie "FastFinder", ce temps peut être réduit à 15 secondes et les données sont introduites automatiquement.

