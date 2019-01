Deliveroo collabore avec des hôtels pour proposer des services de chambre à la demande

Cette offre, intitulée "Deliveroom", a déjà été testée dans un hôtel bruxellois et "est un véritable succès", selon Deliveroo. Elle permet aux clients de l'hôtel d'accéder aux plats proposés par les cuisines disponibles sur la plateforme de livraison de repas.

"Pour les plus petits hôtels, disposer d'un service de chambre nécessite d'importants moyens tant en termes financiers qu'en termes logistiques (installation et entretien de cuisines) et de main-d'oeuvre pour des commandes potentielles", souligne Deliveroo dans un communiqué. A terme, Deliveroo a pour objectif d'étendre son offre de services de chambre à la demande à plus de 25 hôtels en Belgique.