Dans la stratégie de proximité développée par nos grands distributeurs, les stations-services ne sont évidemment pas en reste.

Louis Delhaize dispose d'un accord avec Texaco, et Carrefour déploie des Express dans des stations Lukoil, Shell et Total. Des points de vente qui, certes, attirent l'automobiliste mais qui, vu leur situation et leurs h...

Louis Delhaize dispose d'un accord avec Texaco, et Carrefour déploie des Express dans des stations Lukoil, Shell et Total. Des points de vente qui, certes, attirent l'automobiliste mais qui, vu leur situation et leurs heures d'ouverture étendues (nombreux sont en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24), attirent aussi le chaland de proximité. Dans ce contexte, le partenariat le plus important, celui qui lie Q8 à Delhaize et Panos depuis 2000 est appeléà s'étendre encore. Jusqu'ici, les partenaires proposent 122 Shop & Go, tous gérés par des indépendants, sur les 540 stations-services de Q8. Dans les cinq prochaines années, les partenaires veulent, annuellement, en ouvrir six de plus et en rénover une dizaine. Q8 prend en charge les investissements nécessaires, soit un petit million d'euros par nouveau magasin. Les nouveaux points de vente s'inspireront du Shop & Go de Linkeroever (Anvers) avec la boulangerie Panos au milieu du magasin et un assortiment de 4.000 références. Selon Q8, chaque Shop & Go lié à une station génère un chiffre d'affaires compris entre 2 et 3 millions d'euros.