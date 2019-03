De Lijn investit 44 millions d'euros dans 23 nouveaux trams à Anvers

De Lijn a commandé 23 nouveaux trams pour Anvers, a annoncé lundi la société flamande de transports en commun. Le conseil d'administration a approuvé l'achat d'une valeur de 44 millions d'euros. Les nouveaux trams seront livrés au deuxième semestre 2022.

Cette commande constitue le troisième volet d'un contrat pour l'achat d'environ 146 trams, passé auprès du constructeur espagnol CAF. Il s'agit de trams unidirectionnels de 180 places. Le contrat prévoit d'acheter plus tard deux trams bidirectionnels pour Anvers, mais le réseau de la Métropole devra alors être adapté, notamment son infrastructure et sa signalisation.

Les nouveaux trams CAF comptent 54 places assises, 22 sièges repliables et 126 places debout. Ils mesurent un peu plus de trente mètres et sont facilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite grâce à leur plancher assez bas.

"En tout, nous aurons investi 294 millions d'euros dans 146 trams flambant neufs: un record", a commenté le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA). Ce dernier précise que d'autres véhicules seront encore commandés pour Anvers, mais aussi pour Gand.