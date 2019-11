La direction et les syndicats de la société de transport public De Lijn, section Brabant flamand, ont trouvé un accord dans le conflit social qui les opposait, a-t-on appris jeudi auprès tant des syndicats que de la direction. La circulation des bus reprendra normalement vendredi après une dizaine de jours de grève.

L'accord trouvé contient des promesses de la direction concernant des adaptations aux plannings des chauffeurs et des contrôleurs. Les heures réellement prestées seront également comptabilisées avec plus de précision. Les services administratifs de la société de transport public tâcheront en outre de trouver une solution rapidement aux erreurs constatées dans le calcul de certains salaires et primes.

L'accord est soutenu par les trois syndicats. (