Dans les coulisses des "bouchons Leclercq", avec le liège comme standard

La Belgique du bouchon ne se limite pas à Nomacorc, aujourd'hui intégré dans le groupe mondial Vinventions. A Fleurus, une petite PME wallonne qui occupe sept personnes (bientôt huit) s'est spécialisée dans la finition (traitement de la surface avec de la paraffine et du silicone) et l'impression du bouchon. Bouchons Leclercq, partenaire exclusif pour la Belgique de la société française Diam Bouchage, ne travaille que le liège. Elle n'a jamais voulu céder à la mode du synthétique. Aujourd'hui dirigée par Cédric et Damien Leclercq (toujours accompagnés de leur maman), l'entreprise propose la solution de bouchage la plus appropriée à leurs clients. Et ils sont nombreux.

