La chaîne de supermarchés Lidl a installé 7.200 panneaux solaires sur le toit de son centre de distribution de Saint-Nicolas. Il s'agit d'un investissement de 1,6 million d'euros.

D'ici 2020, Lidl prévoit de tirer 12,5% de sa consommation en énergie renouvelable. Le centre de distribution de St-Nicolas est l'un des plus grands centres de Lidl en Belgique. Les frigos y consomment beaucoup d'énergie notamment. Les panneaux installés sur le toit fourniront 1.730 GWh par an soit l'énergie nécessaire pour alimenter 600 ménages par an en électricité. Le centre de distribution approvisionne 80 magasins dans les provinces de Flandre orientale et occidentale.