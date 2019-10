Serait-ce déjà cuit pour Cru, le concept haut de gamme du groupe Colruyt? La nouvelle enseigne ne se développe en tout cas pas aussi vite que prévu.

Depuis l'ouverture en 2014 d'un premier "marché couvert" à Overijse, en périphérie bruxelloise, deux autres magasins ont bien ouvert leurs portes à Gand et Anvers, et un quatrième est annoncé, à nouveau en périphérie de Bruxelles. Mais l'objectif de 15 à 20 points de vente semble encore bien loin. Et les résultats, claire...