Un groupe de 21 exploitants de saunas privés s'est attaché les services d'un avocat pour mettre à nouveau en demeure le gouvernement fédéral. Ces exploitants jugent incompréhensibles que les saunas privés doivent garder portes closes pendant le second confinement et qu'aucune distinction ne soit faite avec les établissements publics.

SpaBelgium, l'organisation qui regroupe les saunas privés, qualifie la fermeture d'inutile, disproportionnée et dommageable. "Le risque dans un sauna privé est quasi nul: le chlore tue le virus et l'infrastructure n'est utilisée que par un(e) client(e), sa compagne ou son compagnon et/ou sa famille", argumente-t-on. Les clients n'entrent pas en contact les uns avec les autres clients et le sauna est nettoyé en profondeur et désinfecté après chaque passage, souligne SpaBelgium. Les saunas privés s'étaient déjà plaints d'avoir été oubliés par les autorités lors du premier déconfinement et avaient, déjà à l'époque, mis en demeure le gouvernement.