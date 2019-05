En certifiant l'origine de l'électricité, ce Belge basé à Malte aide entreprises et producteurs énergétiques dans leur transition écologique.

Rodolphe Schennen est au coeur d'un business hautement politique, environnemental et économique. Ce diplômé en sciences politiques (UCL) qui voulait devenir diplomate brasse chaque année des milliards de kilowatts. Il connaît le réseau d'électricité européen comme sa poche et, depuis la république de Malte, via sa société Commerg, aide les entreprises à se fournir en énergie verte.

...