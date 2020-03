Les entreprises bruxelloises, durement touchées par l'arrêt de nombreuses activités économiques, peuvent recevoir des informations précieuses via le guichet d'information 1819, hébergé par hub.brussels.

Le service est disponible par téléphone ou via son site internet. Il répondra aux préoccupations des entrepreneurs bruxellois en ces temps de crise.

La semaine dernière, 450 Bruxellois ont fait appel quotidiennement au 1819. C'est 6 fois plus que lors d'une journée habituelle.

Informations officielles

Les conseillers répondent quotidiennement de 9 à 17 heures à tous les appels téléphoniques au numéro 1819. Depuis une semaine, l'équipe a été renforcée spécialement pour faire face à la crise.

Les conseillers du 1819 sont au courant des dernières mesures prises par les autorités régionales et les intègrent sur le site web www.1819.brussels, mis à jour en temps réel. L'information qui y est publiée est la seule source officielle et validée par les autorités régionales bruxelloises, précise hub.brussels.

Françoise Lambotte, directrice du 1819, précise que "le site offre aux entrepreneurs et commerçants bruxellois l'opportunité de trouver les réponses officielles et fiables à de nombreuses questions qu'ils se posent légitimement en ces temps difficiles."

Ouverture de son commerce, possibilité d'exercer son métier quand cela n'implique qu'une seule interaction sociale à la fois, horaires à respecter, livraisons à domicile ou réception de marchandises, aides financières, droit de passerelle et aides au chômage... Le service sera en mesure de répondre à toutes les questions des entrepreneurs et commerçants à Bruxelles.

Téléphone : 1819 Site web : www.1819.brussels

Le service est disponible par téléphone ou via son site internet. Il répondra aux préoccupations des entrepreneurs bruxellois en ces temps de crise. La semaine dernière, 450 Bruxellois ont fait appel quotidiennement au 1819. C'est 6 fois plus que lors d'une journée habituelle.Les conseillers répondent quotidiennement de 9 à 17 heures à tous les appels téléphoniques au numéro 1819. Depuis une semaine, l'équipe a été renforcée spécialement pour faire face à la crise.Les conseillers du 1819 sont au courant des dernières mesures prises par les autorités régionales et les intègrent sur le site web www.1819.brussels, mis à jour en temps réel. L'information qui y est publiée est la seule source officielle et validée par les autorités régionales bruxelloises, précise hub.brussels. Françoise Lambotte, directrice du 1819, précise que "le site offre aux entrepreneurs et commerçants bruxellois l'opportunité de trouver les réponses officielles et fiables à de nombreuses questions qu'ils se posent légitimement en ces temps difficiles."Ouverture de son commerce, possibilité d'exercer son métier quand cela n'implique qu'une seule interaction sociale à la fois, horaires à respecter, livraisons à domicile ou réception de marchandises, aides financières, droit de passerelle et aides au chômage... Le service sera en mesure de répondre à toutes les questions des entrepreneurs et commerçants à Bruxelles.