Depuis l'annonce des mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la crise du coronavirus, la Fédération Horeca Bruxelles reçoit des appels de panique de la part des restaurateurs, indique Philippe Trine, le président de la coupole. "Nous sommes débordés par un trop plein de questions de membres inquiets."

Si la plupart des établissements ont purement et simplement fermé leurs portes, certains s'essaient au take-away et "cela fonctionne", se réjouit quelque peu la fédération qui ne dispose toutefois pas de chiffres à ce stade. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a en effet exceptionnellement autorisé les restaurants à faire des livraisons à domicile ou proposer un service traiteur, sans autorisation préalable.

"Certains en revanche font fausses pistes en déposant leurs plats chez d'autres commerçants qui les revendent ensuite. C'est illégal et l'Afsca va probablement prochainement leur tomber dessus", souligne Philippe Trine. Ce dernier prend notamment pour exemple les contenants utilisés en général non conformes aux normes ou encore l'absence de détails obligatoires sur les étiquettes pour la vente. "Mais déléguer la vente à un autre commerce, c'est encore autre chose que de faire traiteur. On attend de recevoir les documents officiels et de savoir ce qui est accepté ou non car il y a beaucoup d'incertitudes", martèle-t-il.

Dans le contexte actuel, la fédération plaide dès lors auprès de l'Afsca pour un assouplissement des règles dans le respect des normes d'hygiène et sans pour autant mettre la santé de gens en danger. L'Afsca a indiqué vendredi qu'aucune demande officielle ne lui était parvenue à ce stade mais ne manquerait pas de l'examiner si le cas se présentait. "Il est par exemple important que le consommateur, notamment allergique, puisse avoir accès à une information claire et correcte sur la composition des plats qu'il achète ou commande. De même, les contenants utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur, notamment être appropriés aux denrées alimentaires qu'ils contiennent", souligne la porte-parole de l'agence fédérale.

La Fédération horeca note encore être satisfaite de l'extension du chômage temporaire pour une partie du personnel, et non seulement en cas de fermeture totale.

Si la plupart des établissements ont purement et simplement fermé leurs portes, certains s'essaient au take-away et "cela fonctionne", se réjouit quelque peu la fédération qui ne dispose toutefois pas de chiffres à ce stade. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a en effet exceptionnellement autorisé les restaurants à faire des livraisons à domicile ou proposer un service traiteur, sans autorisation préalable. "Certains en revanche font fausses pistes en déposant leurs plats chez d'autres commerçants qui les revendent ensuite. C'est illégal et l'Afsca va probablement prochainement leur tomber dessus", souligne Philippe Trine. Ce dernier prend notamment pour exemple les contenants utilisés en général non conformes aux normes ou encore l'absence de détails obligatoires sur les étiquettes pour la vente. "Mais déléguer la vente à un autre commerce, c'est encore autre chose que de faire traiteur. On attend de recevoir les documents officiels et de savoir ce qui est accepté ou non car il y a beaucoup d'incertitudes", martèle-t-il. Dans le contexte actuel, la fédération plaide dès lors auprès de l'Afsca pour un assouplissement des règles dans le respect des normes d'hygiène et sans pour autant mettre la santé de gens en danger. L'Afsca a indiqué vendredi qu'aucune demande officielle ne lui était parvenue à ce stade mais ne manquerait pas de l'examiner si le cas se présentait. "Il est par exemple important que le consommateur, notamment allergique, puisse avoir accès à une information claire et correcte sur la composition des plats qu'il achète ou commande. De même, les contenants utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur, notamment être appropriés aux denrées alimentaires qu'ils contiennent", souligne la porte-parole de l'agence fédérale. La Fédération horeca note encore être satisfaite de l'extension du chômage temporaire pour une partie du personnel, et non seulement en cas de fermeture totale.