Amazon France va devoir s'en tenir strictement aux envois de produits essentiels sous peine d'amende d'un million d'euros par jour de retard et par infraction, et évaluer les risques liés au coronavirus sur ses sites, a ordonné mardi la justice française saisie par les syndicats.

Le tribunal judiciaire de Nanterre, près de Paris, estime que la société a "de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés".

Il lui enjoint de restreindre son activité aux seules "commandes de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée".

La livraison de produits non essentiels ne pourra reprendre qu'après une évaluation des risques et la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés.

Cette restriction s'applique "dans les 24 heures" et pour un mois. Amazon devra obligatoirement associer les représentants du personnel à l'évaluation des risques.

Amazon, "en désaccord avec la décision", a indiqué faire appel. Mais la décision étant de droit exécutoire, l'appel n'est pas suspensif. "Nous évaluons actuellement ses implications pour nos sites logistiques français", ajoute le groupe dans un communiqué.

Amazon, qui employait en février près de 6.500 salariés en contrat à durée indéterminée et 3.600 intérimaires dans ses six entrepôts français, assure avoir distribué sur ses sites "plus de 127.000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que plus de 1,5 million de masques" et avoir "mis en place des contrôles de température et des mesures de distanciation sociale" notamment.

Le tribunal était saisi par SUD (Union syndicale Solidaires), premier syndicat dans l'entreprise.

Il a toutefois écarté la demande déposée par le syndicat d'arrêter totalement l'activité des entrepôts au motif qu'ils rassemblent plus de 100 salariés en un lieu clos.

Le tribunal condamne en outre Amazon a verser des dommages au syndicat SUD, à hauteur de 4.800 euros.

