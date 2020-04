Le groupe aérien Lufthansa va mettre plus de 60% de ses salariés au chômage partiel pour faire face à la chute drastique du trafic aérien, conséquence de la pandémie de coronavirus, a indiqué le groupe jeudi.

Lufthansa "a inscrit ou compte inscrire" 87.000 de ses 135.000 salariés à des dispositifs de chômage partiel dans les pays où il opère, dont 62.000 en Allemagne, indique un porte-parole du groupe à l'AFP.

Le groupe, qui détient notamment les compagnies aériennes Austrian et Brussel Airlines, Eurowings et Swiss, est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus qui entraîne l'arrêt quasi-total du trafic aérien dans plusieurs régions.

Le groupe avait déjà annoncé vendredi son intention de mettre au chômage partiel 31.000 salariés de sa compagnie Lufthansa en Allemagne au moins jusqu'au 31 août.

Dernier accord nécessaire, la direction s'est entendue mercredi avec les représentants des pilotes de Lufthansa et Germanwings pour mettre au chômage partiel 4.500 personnes.

L'entreprise allemande a drastiquement a réduit ses capacités de transport, soit le nombre de sièges proposés sur ses avions, à seulement 5% et garde au sol 700 de ses 763 avions, entreposés dans plusieurs aéroports et notamment sur une piste d'atterrissage à Francfort.

Lufthansa opère actuellement un nombre de vols jamais vu depuis les années 50 dans le cadre d'un plan de vols d'urgence, en place au moins jusqu'au 19 avril.

Sa filiale autrichienne Austrian Airlines n'opère plus de vols, hormis ceux de rapatriement, tandis que la compagnie Swiss a suspendu 80% de ses liaisons.

L'Allemagne a récemment assoupli les règles de son dispositif de chômage partiel afin d'aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la pandémie, aussitôt imité par plusieurs pays européens, dont la France et le Royaume Uni.

