Aujourd'hui, pour réussir un casse dans le monde de l'art, plus besoin de dévaliser une galerie ou un musée. Trop dangereux. Ni de s'ingénier à réaliser un faux tableau. Trop risqué. Mieux vaut en fabriquer un vrai.

C'est à peu près l'histoire du Salvator Mundi, tableau obscur cédé en 1956 pour 45 livres sterling - environ 500 dollars d'aujourd'hui - dans une vente aux enchères pour être finalement adjugé en 2017 à 450 millions de dollars chez Christie's comme un Léonard de Vinci, devenant ainsi le tableau le plus cher de l'histoire. Soit le récit d'un inside job, comme on appelle les hold-up organisés de l'intérieur. Un Ocean's Eleven parfaitement légal impliquant plusieurs personnes du monde de l'art qui a permis de transformer un tableau en ruines - et sans l'éclat " léonardien " selon certains experts qui l'ont vu avant restauration - en un flamboyant Léonard de Vinci.

