Comment la régie publicitaire RMB a choisi de miser sur du contenu innovant pour attirer de nouveaux clients

Pour séduire le client dans un marché de plus en plus difficile, les régies publicitaires n'ont plus d'autre choix que de miser sur le contenu innovant. Après le groupe RTL et sa cellule Creative Solutions, la régie publicitaire de la RTBF promeut à son tour la mise en scène d'actions inédites censées valoriser l'annonceur.