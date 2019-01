Comment Android a conquis le monde

New York, près du pont de Queensboro, le 21 septembre 2008. Le premier iPhone, présenté quelques mois auparavant, a inauguré l'ère des smartphones. Ce dimanche, les invités convergent vers l'espace loué par Google pour l'occasion. Sergey Brin et Larry Page, les deux cofondateurs du géant d'Internet, arrivent en rollers sur scène pour présenter le G1, premier téléphone à embarquer Android, le système d'exploitation pour mobile que le moteur de recherche a racheté trois ans plus tôt. C'est le directeur de la technologie de T-Mobile qui dévoile cet appareil cons-truit par le taïwanais HTC. Sergey Brin annonce la première appli qu'il a créée pour ce téléphone : un minuteur qui se déclenche automatiquement quand on lance l'appareil en l'air, dont il fait lui-même la démonstration.

...