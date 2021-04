Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se retrouvent ce mercredi pour un Comité de concertation (Codeco) très attendu après la "pause de Pâques". Certaines mesures vont évoluer, d'autres sont encore sources de tensions, notamment l'Horeca.

La réouverture de l'horeca est un sujet tendu pour le Codeco de ce mercredi 14 avril qui s'éternise. Un accord serait arrivé, avec une réouverture le 8 mai des terrasses. Le couvre-feu serait aussi levé ce jour-là.

Fumée blanche au Codeco. Accord pour ouvrir les terrasses le 8 mai. Le couvre-feu serait levé le même jour.@ladh — Adrien de Marneffe (@Adri_deMarneffe) April 14, 2021

Mais, selon VTM, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke voudraient une reprise plus tardive. Il est aussi question du 10 mai, selon un journaliste de VTM.

L'"objectif" demeure le 26 avril pour la réouverture des commerces non essentiels et les métiers de contact, indique-t-on à bonne source.

Pour l'instant, les commerces non essentiels ne peuvent actuellement ouvrir que sur rendez-vous. Les métiers de contact non médicaux sont quant à eux à l'arrêt.

Un compromis se dessinerait aussi autour des métiers de contacts, qui pourraient rouvrir le 26 avril.

Tensions autour de l'Horeca et des terrasses

La réouverture de l'horeca, envisagée pour le 1er mai, semble avoir peu de chances de se concrétiser dans l'immédiat, ou en tout cas pas complètement. Les terrasses pourraient-elles rouvrir le 1er mai et le reste de l'horeca plus tard ? Certains sont pour, mais le secteur n'est pas vraiment favorable.

A son arrivée, le ministre-président flamand, Jan Jambon, a plaidé pour rouvrir à tout le moins les terrasses des établissements le 1er mai. Le député libéral Denis Ducarme a soutenu cette idée mardi en radio, réclamant au minimum une réouverture par phases à partir du 1er mai, entendez d'abord les terrasses. Interrogé sur Bel-RTL, le président du PS, Paul Magnette, a évoqué mercredi matin une réouverture de ce secteur au début du mois prochain, estimant qu'il fallait respecter "les engagements qui ont été pris". Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a lui aussi insisté sur le respect des engagements pris.

La conférence de presse est prévue sur le coup de 17 heures pour annoncer les décisions prises par le Codeco.

