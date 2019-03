Colruyt reprend le spécialiste du vélo Fiets!

Le groupe Colruyt acquiert immédiatement une participation majoritaire de 75% par le biais d'une augmentation de capital et dispose d'une option d'achat afin de l'accroître à 100% à terme. Le management actuel de Fiets! reste à bord et conserve une participation de 25%. Aucun détail n'est donné sur le prix et les autres conditions de la transaction. Avec cet investissement, Colruyt veut notamment encourager la mobilité durable. La chaîne Fiets! vend des vélos traditionnels et électriques dans ses 11 magasins en Belgique. Les entreprises peuvent également y louer ou acheter des vélos pour leur personnel.