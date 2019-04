La société immobilière réglementée (sir) Cofinimmo a annoncé lundi matin l'acquisition de deux maisons de repos dans les länder allemands de Bavière et de Bade-Wurtemberg pour une valeur de quelque 29 millions d'euros.

"L'acquisition des deux maisons de repos et de soins s'est faite par le biais d'un achat avec paiement différé du prix et apport en nature subséquent des créances qui en résultent (25.325.219 euros) à Cofinimmo SA. Par conséquent, 238.984 nouvelles actions seront émises aujourd'hui (lundi, NDLR) dans le cadre du capital autorisé et seront attribuées à l'apporteur", précise la sir dans un communiqué. Cofinimmo ajoute avoir été informée que les nouvelles actions ordinaires susmentionnées seront offertes ce lundi dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. A l'occasion de ce placement privé, la négociation de l'action Cofinimmo sur le marché réglementé d'Euronext Brussels a été temporairement suspendue.