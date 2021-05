Des assouplissements pour l'horeca et le télétravail sont à l'ordre du jour du codeco de ce mardi 11 mai.

La réunion a débuté à 9 heures ce matin. Une date a déjà filtré : le 9 juin, première date clé pour l'horeca et la bulle sociale élargie.

Il est question d'un début d'assouplissement pour la règle du télétravail obligatoire.

Dès le 9 juin, les employés seraient autorisés, sur base volontaire, à se rendre sur leur lieu de travail une fois par semaine. 20% du personnel pourra être présent en même temps. Pour les PME, cette proportion devrait être de 50%. À partir du 1er juillet, le télétravail ne serait plus obligatoire.

"Le télétravail obligatoire limite la diffusion du virus, souligne Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre fédéral du Travail et de l'Economie. Mais réduit les contacts sociaux entre travailleurs. Voici ma proposition au CodeCo de demain : permettre aux travailleurs de retourner un jour par semaine sur leur lieu de travail".

Fermeture des terrasses à 23h30, dès le 9 juin

Ce début du mois de juin devrait également être le moment tant attendu pour la réouverture complète de l'horeca. Avec un protocole strict à la clé, notamment les bulles sociales de quatre personnes à table (plus, si membre de la même famille), des plexiglas obligatoires, le respect de la distanciation sociale et une fermeture à l'intérieur actée à 22 heures. La fermeture des terrasses sera à 23h30 à partir du 9 juin, selon LN24.

En septembre-octobre, on pourrait revenir à la normale, a souligne Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre fédéral de la Santé. Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a évoqué lui aussi cette perspective, sur LN24. "Cela ne veut pas dire que le virus aura disparu, on aura toujours le risque de petites vagues, mais un enjeu est fondamental: la vaccination. D'ici septembre, on pourrait être revenu à la normale."

💬 Il est important d'avoir une vision et de garder le cap. Un déconfinement maîtrisé a été établi en CodeCo. Dès le 9 juin et jusqu'au coeur de l'été, la culture, le sport ou l'Horeca vont revivre. Vaccination en progression et chiffres stables : gardons le cap ! #CODECO — Pierre-Yves Dermagne (@PYDermagne) May 11, 2021

Shopping

Le 1er juillet, les restrictions sur les courses en magasin seraient levées. Actuellement, elles sont autorisées à deux personnes de la même bulle et pour une durée maximum de 30 minutes.

La réunion a débuté à 9 heures ce matin. Une date a déjà filtré : le 9 juin, première date clé pour l'horeca et la bulle sociale élargie. Il est question d'un début d'assouplissement pour la règle du télétravail obligatoire.Dès le 9 juin, les employés seraient autorisés, sur base volontaire, à se rendre sur leur lieu de travail une fois par semaine. 20% du personnel pourra être présent en même temps. Pour les PME, cette proportion devrait être de 50%. À partir du 1er juillet, le télétravail ne serait plus obligatoire. "Le télétravail obligatoire limite la diffusion du virus, souligne Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre fédéral du Travail et de l'Economie. Mais réduit les contacts sociaux entre travailleurs. Voici ma proposition au CodeCo de demain : permettre aux travailleurs de retourner un jour par semaine sur leur lieu de travail".Ce début du mois de juin devrait également être le moment tant attendu pour la réouverture complète de l'horeca. Avec un protocole strict à la clé, notamment les bulles sociales de quatre personnes à table (plus, si membre de la même famille), des plexiglas obligatoires, le respect de la distanciation sociale et une fermeture à l'intérieur actée à 22 heures. La fermeture des terrasses sera à 23h30 à partir du 9 juin, selon LN24.En septembre-octobre, on pourrait revenir à la normale, a souligne Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre fédéral de la Santé. Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a évoqué lui aussi cette perspective, sur LN24. "Cela ne veut pas dire que le virus aura disparu, on aura toujours le risque de petites vagues, mais un enjeu est fondamental: la vaccination. D'ici septembre, on pourrait être revenu à la normale."ShoppingLe 1er juillet, les restrictions sur les courses en magasin seraient levées. Actuellement, elles sont autorisées à deux personnes de la même bulle et pour une durée maximum de 30 minutes.