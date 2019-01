Coca-Cola veut fermer deux sites de distribution et supprimer 132 emplois en Belgique

L'entreprise veut en outre "créer une nouvelle manière de travailler pour la vente via les distributeurs automatiques, grâce à laquelle un assortiment plus large de boissons froides, mais également chaudes, sera offert et pour laquelle une nouvelle entité juridique sera créée au sein de l'organisation".

Ces deux propositions, explique-t-elle dans un communiqué, "peuvent avoir un impact sur 132 emplois à Hasselt, à Heppignies et dans la vente via les distributeurs automatiques". En parallèle, 123 emplois seront transférés à Anvers, Gand et vers la nouvelle entité juridique. "Dans les prochaines semaines, Coca-Cola European Partners regardera, en étroite collaboration avec les syndicats, comment replacer un maximum de collaborateurs en interne", précise Coca-Cola.

L'entreprise, présente depuis plus de 90 ans en Belgique, affirme vouloir rester "pleinement" attachée à l'ancrage local de la production, de la logistique et des ventes en Belgique. (