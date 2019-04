En marge du livre "L'entreprise immortelle" (*), je me suis entretenu avec des entrepreneurs/propriétaires d'un certain nombre d'entreprises à propos de leur manière de survivre en ces temps disruptifs. S'il y a un secteur où la révolution numérique a causé une perturbation majeure au cours des dernières décennies, c'est bien celui des médias. Le groupe dirigé par Christian Van Thillo est l'une d'entre elles.

Les crises peuvent aussi être synonymes d'opportunités, comme ce fut le cas pour Medialaan-De Persgroep. A partir de 2010, le groupe de presse d'origine belge a mis en marche toute une série d'acquisitions et a étendu ses tentacules jusqu'aux Pays-Bas et au Danemark. Aujourd'hui, le groupe détient des quotidiens et magazines appréciés du grand public comme Humo, Dag Allemaal, De Morgen, Het Laatste Nieuws (en Flandre) et De Volkskrant, Trouw et Het Parool (aux Pays-Bas). En 2017, l'acquisition de Medialaan fut la cerise sur le gâteau, puisque De Persgroep (rebaptisé Medialaan-De Persgroep depuis janvier 2019) peut désormais compter VTM et Q Music parmi ses fleurons. Aujourd'hui, ce sont plus de 5.000 personnes qui travaillent pour cette entreprise de médias.

