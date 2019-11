A l'approche des fêtes, la chaîne française annonce baisser les prix de quelque 1.200 articles. Mais ce que Carrefour ne dit pas, c'est que les prix de plus de 300 autres produits viennent, eux, d'être majorés. Compensation? Le groupe s'en défend.

Vous n'avez pas pu passer à côté de la campagne de Carrefour annonçant des baisses de prix sur plus de 1.000 articles (1.200 pour être précis) jusqu'à la fin de l'année. C'est clair: le distributeur veut frapper fort et réajuster son image-prix à l'approche des fêtes. Parmi les articles concernés, on trouve tant des marques (inter)nationales que des produits de marque propre. "Ils ont été soigneusement choisis pour éviter toute comparaison avec un Colruyt, par exemple, qui aurait immédiatement réagi", indique Stefan Van Rompaey, réd...