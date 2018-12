Cannabis: ça plane pour l'herbe!

Keith Villa est un homme tenu en haute estime aux Etats-Unis. Il a inventé la Blue Moon Belgian White Ale, une des marques de bière qui se vendent le mieux aujourd'hui. Mais après plus de 32 ans passés chez MillerCoors, géant parmi les brasseurs, il a décidé de partir pour créer une grande nouveauté permettant d'atteindre l'ivresse: la bière infusée au cannabis. Keith Villa surfe sur la crête d'une nouvelle vague pleine de promesses dans l'univers du chanvre. En Amérique du Nord, plus de 75 millions d'adultes peuvent désormais acheter légalement du cannabis, et une croissance de 40% est prévue en 2019 par le cabinet Arcview Market Research et l'institut spécialisé BDS Analytics. Les opportunités sont là.

...