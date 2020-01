Cabinet de curiosités à vendre

Des mannequins nus au cadavre plus vrai que nature déjà dans leur cercueil, des objets de foire aux animaux empaillés, des costumes les plus excentriques aux objets les plus kitsch, Leo Coolen possédait tout en stock. Collectionneur compulsif, il avait accumulé au fil des ans un immense bric- à-brac couvrant plus de 10.000 m2 au sein duquel il se déplaçait à bicyclette.

© PG

Réalisateurs de films, directeurs de théâtre, organisateurs de défilés de mode, etc., tous connaissaient son adresse : IJzerenweglei à Mortsel, dans la banlieue d'Anvers. Mais Internet a changé la d... Réalisateurs de films, directeurs de théâtre, organisateurs de défilés de mode, etc., tous connaissaient son adresse : IJzerenweglei à Mortsel, dans la banlieue d'Anvers. Mais Internet a changé la donne. Le gens choisissent désormais sur écran l'objet de leurs rêves ou fantasmes qu'ils souhaitent louer et ne se déplacent plus. La mort dans l'âme, Leo Coolen a décidé de passer la main. Son fils reprendra l'affaire mais n'en gardera que la partie " éclairage ", tout aussi étonnante. Le reste sera dispersé aux enchères par Moyersoen, spécialisé dans la vente après faillite ou liquidation de sociétés. Vu la quantité d'objets à vendre, plusieurs dizaines de milliers de pièces, la vente s'étendra sur cinq jours. Elle commencera le 16 mars avec les mannequins et se terminera le 20 avec les décorations foraines et les poupées mécaniques. Le 17 seront proposés les meubles - vintage et antiques. Le 18 viendront les décors et objets de décoration et le 19, c'est le mobilier qui partira.

