Après Londres et Paris, Bruxelles a dorénavant aussi sa grande roue, installée depuis ce week-end Place Poelaert. Pour les autorités locales, outre le prestige d'une telle attraction touristique avec vue plongeante sur la capitale, elle revêt un certain intérêt économique.

Elle monte à 55 mètres de haut, ce qui totalise une hauteur de plus de 100 mètres sur le magnifique panorama bruxellois. "En installant la grande roue à cet endroit, nous désirons amener plus de personnes dans ce quartier. Au point de vue économique, la liaison entre le bas et le haut d...